Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 83 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 83 köy yolu ulaşıma açıldı
10.12.2020 13:05
Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 132 köy yolundan 83'ü ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 132 köy yolundan 83'ü ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Kentte dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kentteki 132 köy yolundan 83'ü İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yoğun mesaisiyle yeniden açıldı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı olan diğer köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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