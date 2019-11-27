Son Dakika Haberleri: Tunceli'de kar yağışı..Araçlar yolda kaldı
Son Dakika Genel Tunceli'de kar yağışı..Araçlar yolda kaldı - Son Dakika

Tunceli'de kar yağışı..Araçlar yolda kaldı

6 saat önce

Tunceli'de kar yağışı..Araçlar yolda kaldı Kar yağışı nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına gelirken, kayan araçlar ekipler tarafından kurtarıldıTUNCELİ - Tunceli'de sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Tunceli'de kar yağışı..Araçlar yolda kaldı

Kar yağışı nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına gelirken, kayan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Tunceli'de bugün sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Özellikle Pülümür, Ovacık ve Nazımiye İlçeleri'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santime yaklaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimi geçtiği öğrenildi.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle karayollarında çalışma başlattı. Trafik ekipleri de sürücüleri zincirsiz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yağış nedeniyle Pülümür İlçesi Cankurtaran mevkii ile Hozat ilçesi yolunda kayan araçlar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Tunceli'de kar yağışı..Araçlar yolda kaldı

Tunceli, Pülümür, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 20:21:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de kar yağışı..Araçlar yolda kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]