Tunceli'de Kar Yağışı Etkili Oldu, Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
1 saat önce
Tunceli'de kar yağışı etkili oldu, mahsur kalan araçlar kurtarıldıTUNCELİ - Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç mahsur kaldı.
Tunceli
'de kar yağışı etkili oldu, mahsur kalan araçlar kurtarıldı
TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlar, ekiplerin çabasıyla kurtarıldı.
Tunceli'de kar yağışı ve tipi etkili oldu.Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli- Erzincan
karayolunda aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine karayolları ve Pülümür
Belediyesi ekipleri devreye girdi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan yolcu otobüsü ile diğer araçları kurtardı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda ulaşımın kontrollü sağlandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:55 Kaynak: İHA
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