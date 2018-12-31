Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Tunceli'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

1 saat önce

- Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor Kar yağışı nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda köye halen elektrik verilemediği öğrenildiTUNCELİ - Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda köye de elektrik verilemediği bildirildi.

- Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda köye halen elektrik verilemediği öğrenildi

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda köye de elektrik verilemediği bildirildi.
Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de belirli aralıklarla kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle daha önce açılan köy yolları tekrar kapandı. Kent genelinde kapalı köy yolu sayısı 222'ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta içi yoğun kar ve tipi nedeniyle yıkılan elektrik direkleri nedeniyle yaklaşık 80 köye enerji verilemediği öğrenildi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürüttüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:31 Kaynak: İHA

Tunceli, Kar, 3. Sayfa, Güncel
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