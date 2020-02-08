Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor, 176 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor, şu ana kadar 176 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Tunceli'nün yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başından itibaren etkili olan kar yağışı bugün itibariyle kent merkezinde de yağmaya başladı. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte şu ana kadar kent genelinde 176 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Öte yandan Tunceli ile bağlantısı bulunan Erzincan ve Elazığ kara yolunda da yağış nedeniyle ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı, ekiplerin gerekli yerlerde müdahale ettiği belirtildi.

Kentte Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye İlçe merkezlerinde ise kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı, kapalı köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin çalışma yaptığı kaydedildi.

Kar yağışının faydalı olduğunu aktaran yöre sakinlerinden Şahin Tali, "Ancak şu an merkezde yağan kar değil. Yüksek yerlerde 4 metreye ulaşmış. Nazımiye merkezde bile bir buçuk metre" dedi.

(Ercan Topaç/İHA)