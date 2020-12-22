Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

22.12.2020 15:23
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

TUNCELİ'de dün geceden beri etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

TUNCELİ'de dün geceden beri etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri yerleşim yerlerinin yollarının kapanmaması için çalışmalarını sürdürürken, yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Kentin yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıksız devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışı nedeniyle Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Pertek, Pülümür, Ovacık ve Hozat ilçelerinde karla mücadelesine devam ediyor.

'ŞU ANA KADAR SIKINTILI BİR DURUM YAŞANMADI'Karayolları ekibinde görevli Süleyman Odak, kar yağışının saat 01.00'de başladığını belirterek, "O saatlerden beri yollardayız. Hozat, Pertek, Pülümür, Ovacık ilçelerinde çalışıyoruz. 3 kere merkeze kadar gittim ve ilçelere geri döndüm. Vatandaşımız rahat seyahat etsin ve gelen misafirlerimiz sıkıntı yaşamasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Tuz tankımızla sürekli yolları tuzluyoruz. Şu ana kadar sıkıntılı bir durum yaşamadık" dedi.'KAR, BAZI YERLERDE YARIM METREYİ BULDU'2 bin rakımlı Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bölgede keçi sürülerini otlatanlar, beyaz örtüyle kaplanan meralarda zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte zorluklar yaşadıklarını ifade eden Müslüm Aktaş, "Kış şartları burada gerçekten çok zor. Sabahtan beri kar yağıyor ve hiç durmadı. Sabahın erken saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkardım. Bazı yerlerde kar yarım metreyi bulmuş. Altı ay burada kış yaşanıyor. Mayıs ayının 15'ine kadar burada kar var. Buralarda hayvancılık yapmak çok zor. Burada orman da yok. Kar da yağdı. Bizler için sıkıntı oldu. Biraz söğüt var diye hayvanları buraya getirdim" diye konuştu.KAR YAĞIŞI KAZALARA NEDEN OLDUBu arada, kar yağışı kazalara da neden oldu. Pülümür karayolu Kırmızıköprü mevkiinde D.T. yönetimindeki 26 B 0464 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan 4 kişiyi almaya giden ambulansa TIR çarptı. Sağlık ekipleri kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar sevk edilen başka ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ayrıca Ovacık ilçesinden Tunceli'ye giden Bahtiyar Çetin (62) yönetimindeki 62 AAC 64 plakalı otomobil, Yoncalı köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp Munzur Çayı'na yuvarlandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan Çetin, Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


- Tunceli
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Tunceli, Pülümür, Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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