Tunceli'de kara yollarındaki bayram trafiği helikopterle denetlendi - Son Dakika
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Tunceli'de kara yollarındaki bayram trafiği helikopterle denetlendi

07.05.2022 14:26
Tunceli'de kara yollarındaki bayram trafiği helikopterle denetlendi

Tunceli'de Ramazan Bayramı tatili sonrası kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Tunceli'de Ramazan Bayramı tatili sonrası kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, kentteki ana caddeler ve çevre illerle bağlantılı kara yolları denetlendi.

Helikoptere binen İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve beraberindeki görevliler, havadan kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Trafik kurallarına uymayan sürücülere, kara yollarındaki uygulama noktalarında görevli ekiplerce ceza kesildi.

Kentte trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla denetimler devam ediyor.

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Ramazan Bayramı, Helikopter, Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de kara yollarındaki bayram trafiği helikopterle denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de kara yollarındaki bayram trafiği helikopterle denetlendi - Son Dakika
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