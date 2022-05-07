Tunceli'de kara yollarındaki bayram trafiği helikopterle denetlendi - Son Dakika

Tunceli'de Ramazan Bayramı tatili sonrası kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, kentteki ana caddeler ve çevre illerle bağlantılı kara yolları denetlendi.

Helikoptere binen İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve beraberindeki görevliler, havadan kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Trafik kurallarına uymayan sürücülere, kara yollarındaki uygulama noktalarında görevli ekiplerce ceza kesildi.

Kentte trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla denetimler devam ediyor.