Tunceli'de, Karadeniz turu dönüşü minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı(2) - Son Dakika
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Tunceli'de, Karadeniz turu dönüşü minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı(2)

12.07.2022 10:34
Tunceli'de, Karadeniz turu dönüşü minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı(2)

SÜRÜCÜNÜN İFADESİNE BAŞVURULDUTunceli'de Kurban Bayramı tatili için gittikleri Karadeniz turundan dönenlerin içerisinde olduğu minibüsün şarampole devrilmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİNE BAŞVURULDU

Tunceli'de Kurban Bayramı tatili için gittikleri Karadeniz turundan dönenlerin içerisinde olduğu minibüsün şarampole devrilmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. 3'ü ağır 19 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Pülümür Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Mehmet Balıkçı'nın ifadesine başvuruldu.

19 YARALIDAN 7'Sİ TABURCU EDİLDİKazada ağır yaralanan 3 kişiden 2'si ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 17 yaralıdan 7'si taburcu edildi. 10 kişinin ise Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan kazadan sonra yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ,

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Son dakika haber! Tunceli'de, Karadeniz turu dönüşü minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı Son dakika haber! Tunceli'de, Karadeniz turu dönüşü minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı Rize'de, Sahil Dolgu Alanına Açılan Kuyulara Evsel Atık ve Kurban Atığı Döküldüğünü İddia Eden Muhtar Sarıhan: 'Kuyular Kazılarak Gömülüyor. Rize'de, Sahil Dolgu Alanına Açılan Kuyulara Evsel Atık ve Kurban Atığı Döküldüğünü İddia Eden Muhtar Sarıhan: 'Kuyular Kazılarak Gömülüyor.
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de, Karadeniz turu dönüşü minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı(2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de, Karadeniz turu dönüşü minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı(2) - Son Dakika
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