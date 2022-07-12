Tunceli 'de Kurban Bayramı tatili için gittikleri Karadeniz turundan dönenlerin içerisinde olduğu minibüsün şarampole devrilmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. 3'ü ağır 19 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Pülümür Cumhuriyet Savcılığı 'nca başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Mehmet Balıkçı 'nın ifadesine başvuruldu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Karadeniz, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de, Karadeniz turu dönüşü minibüs şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı(2) - Son Dakika

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