Tunceli'de karayoluna inen yaban keçileriyle 'özçekim' yaptılar - Son Dakika

TUNCELİ'de karayoluna inen koruma altındaki yaban keçilerine çevredekiler ilgisini 'özçekim' yaparak yansıttı.

Tunceli- Hozat karayolundaki Demirkapı köyü mevkisinde kış aylarında yolda buzlanmanın önlenmesi amacıyla dökülen tuzlar, yaban keçileri için beslenme alanları oldu. Bölge sakinleri, yaban keçilerinin sürekli bölgeye geldiğini fark etmelerinin ardından kendi imkanlarıyla karayoluna tuz dökerek, beslenmelerini sağladı. Yaban keçilerinin sürekli Demirkapı köyü mevkisinde karayoluna indiğini öğrenen belgesel yapımcısı ve doğa fotoğrafçılığı Malik Kaya, bölge gelerek yaban keçileri görüntüledi. Yaban keçilerin karayolunda tuz ihtiyacını anlarını kamerasıyla kaydeden Kaya, yaban keçilerine ilgisini 'özçekim' yaparak yansıttı. Malik, "Yaban keçileri her gün Demirkapı köyü bölgesinde karayoluna inerek tuz ihtiyaçlarını gideriyor. Yaban keçileri bizleri görünce hiç kaçmadılar. Ortalarına girerek 'özçekim' bile yaptık. Yolda geçen vatandaşlar da araçlarından inerek fotoğraf çekiyorlar" dedi.