Tunceli'de kardan kapanan 41 köy yolu, ulaşıma açıldı - Son Dakika

Tunceli'de kardan kapanan 41 köy yolu, ulaşıma açıldı
03.12.2020 10:54
TUNCELİ'de, kar yağışı sonrası kapanan 56 köy yolundan 41'i, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
TUNCELİ'de, kar yağışı sonrası kapanan 56 köy yolundan 41'i, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. 15 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Tunceli'nin yüksek kesimlerinde bulunan ve kar yağışı sonrası kapanan 56 köy yolundan 41'i, karla mücadele ekiplerinin 2 gün süren çalışması sonrası ulaşıma yeniden açıldı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin, 15 köy yolunun açılması için iş makineleriyle yaptığı çalışmalar devam ediyor.
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