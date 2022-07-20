Tunceli'de kargo ile uyuşturucu sevkiyatı önlendi - Son Dakika
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Tunceli'de kargo ile uyuşturucu sevkiyatı önlendi

20.07.2022 20:01
Tunceli'de kargo ile uyuşturucu sevkiyatı önlendi

Tunceli'de bir kargo firmasıyla gönderilen pakette yapılan aramada bir miktar esrar ile çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Tunceli'de bir kargo firmasıyla gönderilen pakette yapılan aramada bir miktar esrar ile çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Takibe alınan şüphelinin kargo paketinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve çok miktarda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de kargo ile uyuşturucu sevkiyatı önlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tunceli'de kargo ile uyuşturucu sevkiyatı önlendi - Son Dakika
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