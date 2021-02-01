Tunceli'de karla kaplanan doğa kartpostallık manzaralar oluşturdu - Son Dakika

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen doğada seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her mevsim ayrı güzellik sunan Nazımiye, kar yağışıyla bir başka güzelliğe büründü.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, meşe ağaçları, vadiler, dağlık alanlar ve yöresel mimariyle inşa edilmiş köy evleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ilçede, fotoğraf sanatçıları da doyasıya kar manzaraları çekimi yaptı.

Fotoğrafçı Malik Kaya, AA muhabirine, Tunceli'nin her mevsim doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.

Kar yağışıyla kentin ve ilçelerinin bembeyaz olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün rotamızı Nazımiye ilçemize çevirdik. Burası kentte en çok kar yağışı alan yerlerin başında geliyor. Şu an kar kalınlığı burada 1 metreyi geçmiş durumda ve tek katlı evler, ağaçlar, vadiler beyaz gelinliğini giymiş. Bizler de bir yandan bu güzellikleri yaşarken diğer yandan da fotoğraflarını çekiyoruz."