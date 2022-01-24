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Tunceli'de karla savaş - Son Dakika

Tunceli'de karla savaş

24.01.2022 09:29
Tunceli'de karla savaş

TUNCELİ'de 3 gündür etkili olan yoğun kar kar yağışı hayatı felç etti.

TUNCELİ'de 3 gündür etkili olan yoğun kar kar yağışı hayatı felç etti. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, halen kapalı olan 365 köy ve 937 mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Yolların açılması için yoğun çaba sarf eden ekiplerin çalışmasını DHA dron ile havadan görüntüledi.

Kentte, 3 gündür de yoğun olarak yağan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Yağış nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Halen kapalı olan 365 köy ve 937 mezra yolunun ulaşıma açılması için Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, 58 iş makinesi ve 110 kişilik personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın en fazla etkili olduğu Ovacık ilçesinde ekipler, 2 metreyi bulan karı kar küreme makineleriyle yolları temizleyerek yoğun bir mesai harcıyor. Ekiplerin karla mücadelesini DHA ekibi dron ile havadan görüntüledi.

'YÖRE HALKIMIZ MAĞDUR OLMASIN, DİYE 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ'Bir haftadan beri bin 800 kilometrede karla mücadele ettiklerini belirten İl Özel İdaresi Sekreteri Nazif Yıldırım, "Geçen yıllara oranla çok fazla kar yağışı oldu ve ilimizde de kar esareti devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan beri bu yana 600 köy yolunu ulaşıma açtık, kar yağışının başlamasıyla tekrardan köy yollarımız kapanmaya başladı. Şu anda 365 köy yolumuz ve 937 mezramızın yolu kapandı. Çalışma programımızı belirlerken önce grup köy yollarını daha sonra münferit köy yollarını açıyoruz. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Bir tek köyümüz ulaşım sıkıntısı yaşamasın diye 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.'SABAH AKŞAM YOLLARI AÇMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

İl Özel İdaresi'nde operatörlük yapan Kenan Yeşildere, Ovacık'ta günlerdir yoğun bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, "Bir haftadır ilimize kar yağıyor, sabah akşam yolları açmak için çalışıyoruz. Fazlasıyla yoruluyoruz fakat köylülerimize hizmet götürmek için çalışıyoruz. Kurumlarımız dayanışma içerisinde insanlar mağdur olmasın diye çalışıyoruz. Önce biz kar küreme makinesiyle yolu açıyoruz, daha sonra greyder, daha sonra kepçe giriyor. Tüm ekiplerle köy yollarındayız. Şu anda 2 metreyi buldu kar kalınlığı. Şu ana kadar büyük bir kısmını açtık, birkaç gün içerisinde tamamını açacağız" diye konuştu.


- Tunceli
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
Tunceli'de karla savaş
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Kar Yağışı, Tunceli, DHA, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de karla savaş - Son Dakika


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