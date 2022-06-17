Tunceli'de karne alan öğrenciler için jandarma ekipleri etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Tunceli'de karne alan öğrenciler için jandarma ekipleri etkinlik düzenlendi

17.06.2022 20:00
Tunceli'de karne alan öğrenciler için jandarma ekipleri etkinlik düzenlendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, jandarma personeli karne alan öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, jandarma personeli karne alan öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçede program organize etti.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Okulu öğrenci ve öğretmenleri ile piknikte bir araya geldi.

Ekiplerin kullandığı helikopterin gösterisini izleyen öğrenciler, askeri araca binerek keyifli zaman geçirdi.

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Karne alan öğrencilere jandarmadan piknik sürprizi Karne alan öğrencilere jandarmadan piknik sürprizi Pertek'te Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yılı programı Pertek'te Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yılı programı
Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de karne alan öğrenciler için jandarma ekipleri etkinlik düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de karne alan öğrenciler için jandarma ekipleri etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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