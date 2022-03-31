Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü - Son Dakika
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Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü

31.03.2022 20:44

Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü Tunceli-Erzincan kara yoluna kayaların düşüşü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü

TUNCELİ - Tunceli- Erzincan kara yoluna kayaların düşüşü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli-Erzincan karayolu Senek köyü yol ayrımında yükseklerden kaya parçaları koparak kara yoluna düştü. Kara yolunun bir şeridini kapatan kayaların düşme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kara yolları ekipleri düşen kayaları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açarken bu yolu kullanacak vatandaşların kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları istedi.

Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü
Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü
Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü

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Erzincan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü - Son Dakika
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