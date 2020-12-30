Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
30.12.2020 17:29
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Besici Ali Efendi Öztürk'ün merkez Yeni Mahalle'de otlattığı sürüden ayrılan 4 keçi, indikleri kayalıklarda mahsur kaldı.
Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Öztürk, durumu Tunceli AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtarıp sahibine teslim etti.
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