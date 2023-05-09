Tunceli'de kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

09.05.2023 11:03

Tunceli'de araçlarının Munzur Çayı'na uçması sonucu kaybolan 3 gençten Mehmet Can Demiral'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Hala kayıp olan Azat Demiral'ı bulma çalışmalarına ise Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.

Diyarbakır'dan gezmek için Dersim'e gelen Mehmet Can Demiral (22), Azat Demiral (21) ve Baran Aslantaş'ın bulunduğu araç, 21 Nisan günü Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu.

Tunceli'de kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ASLANTAŞ'TAN SONRA DEMİRAL'IN CANSIZ BEDENİNE DE ULAŞILDI

Kazanın hemen ardından başlatılan arama çalışmalarında 6 Nisan günü Baran Aslantaş'ın cansız bedeni Ovacık karayolu Miskisağ mevkiinde Munzur Çayı'nda bulunmuştu. Kayıpları arama çalışması çerçevesinde bugün de Ovacık karayolu Venk köprüsü mevkiinde Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Tunceli'de kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

AZAT DEMİRAL'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Munzur Çayı'ndan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan hala kayıp olan Azat Demiral'ı bulma çalışmalarına ise Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Munzur Çayı, Tragger, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak!
00:55 Düğmeye bastılar! Portekiz ekibi, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak
00:42 Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:36 Obradovic yıkıldı! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:23 Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:17 Muharrem İnce ile ilgili Memleket Partisi'nden açıklama geldi: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:19 İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı
00:13 Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
00:15 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına ilişkin İbrahim Kalın'dan yorum geldi: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
00:09 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 05:45:37. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement