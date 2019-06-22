Son Dakika Haberleri: Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 8 gün önce seyir halindeki yolcu otobüsünün arızalanan bagaj kapağının açılarak çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Engin Eroğlu, arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 8 gün önce seyir halindeki yolcu otobüsünün arızalanan bagaj kapağının açılarak çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Engin Eroğlu, arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.
Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını Munzur Vadisi'ne götürmesinin ardından kaybolması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 8'inci gününde de devam etti.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı su altı timleri başta olmak üzere Tunceli ve Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlükleri görevlileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Cizre İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, Malatya İtfaiye Daire Başkanlığının sualtı ekipleri ve Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri ile gönüllülerin katılımıyla yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.
Ekipler, seyir halindeki yolcu otobüsünün arızalanan bagaj kapağının açılarak çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü anlaşılan Eroğlu'nu arama çalışmalarını suya düştüğü nokta ve çayın çevresinde sürdürüyor.
Ekipler, Eroğlu'na ulaşmak için çaydaki kayaların altları ve kıyıdaki ağaç diplerini didik didik arıyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:34 Kaynak: AA
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