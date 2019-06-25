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Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları

53 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.
İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için Munzur Vadi'sine götürmesinin ardından kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor.
Tunceli ve Diyarbakır AFAD ekibi, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı su altı timleri, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADSOK) üyeleri ile gönüllülerden oluşan ekipler, Eroğlu'nun Munzur Çayı'na düştüğü değerlendirilen Yoncalı köyü yakınlarından Aşağıtorunoba mevkisine kadarki 15 kilometrelik kesimde, su içinde ve kıyısında titiz bir arama çalışması yaptı.
Arama çalışmalarına rağmen halen bir sonuca ulaşılamadı.
Yoncalı köyünde yaşayan Engin Eroğlu, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Tunceli AFAD ekiplerince yapılan aramada, Eroğlu'nun cep telefonu ve şapkasının Munzur Çayı kıyısında bulunması, çevredeki taşlarda da kan izlerine rastlanması üzerine ekipler arama çalışmalarını çayın bu bölümünde yoğunlaştırılmıştı.
İlçeden İstanbul'a giden otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile yaptığı çekimde, Eroğlu'nun son anlarının görüntüye yansıması üzerine soruşturmayı yürüten savcılık, Eroğlu'nun yoldan geçen otobüsün arızalanıp açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düştüğünü belirlemişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:53 Kaynak: AA
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