Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu, 2 haftadır sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu, 2 haftadır sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Engin Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Tunceli AFAD koordinesinde, Diyarbakır AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekibi, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADSOK) üyelerinden oluşan ekipler, bugünkü arama çalışmalarını Munzur Vadisi'ndeki Bali Deresi, Yoncalı köyü yakınları, Aşağıtorunoba mevkisi ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde yoğunlaştırdı.

Arama çalışmasına gönüllü olarak katılan vatandaşlar da Munzur çayının Yoncalı köyü mevkisinden kent merkezine kadar olan 45 kilometrelik bölümünde çay kıyısında arama gerçekleştirdi.

Aralarında dalgıçların da olduğu ekipler ve vatandaşlarca 14 gündür sürdürülen arama çalışmalarında halen Eroğlu'na ulaşılamadı.

Eroğlu'nun bulunması için arama çalışmalarına devam ediliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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