Son Dakika Haberleri: Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmalarına devam edildi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmalarına devam edildi

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu, 15 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmalarına devam edildi, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu, 15 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.
İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Engin Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.
Tunceli AFAD Müdürlüğü koordinesinde, Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, AFAD Müdürü Cem Erdoğan ile birlikte Munzur Çayı'nda dalış yapılacak alanları belirledi.
Ardından güvenlik önlemlerini alan ekipler, gün boyu Munzur Çayı'nda arama çalışması yaptı.
Yine Tunceli ve Diyarbakır AFAD ekipleri, Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri ve gönüllülerden oluşan ekipler de Munzur Çayı kıyısında arama çalışmasını sürdürdü.
Ekipler ve gönüllü vatandaşlarca 15 gündür sürdürülen arama çalışmalarında halen Eroğlu'na ulaşılamadı.
Ara verilen çalışmaların yarın Yoncalı köyünden kent merkezine kadarki Munzur Çayı'nın 45 kilometrelik bölümünde devam edeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:04 Kaynak: AA
Munzur Çayı, Munzur, Tunceli, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için döverek hastanelik etti Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 19:36:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmalarına devam edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]