Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Doku'dan 51 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Doku'dan 51 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Doku'dan 51 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Doku'dan 51 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmalarının bugünkü bölümüne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Su seviyesi kademeli olarak yaklaşık 3 metre düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş mesafesinin çok kısıtlı olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, botlarla dönüşümlü olarak göl yüzeyinde arama çalışması gerçekleştirdi.

51 gündür aralıksız devam eden arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Diyarbakır, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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