Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 40'ıncı gününde - Son Dakika

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için 40 gündür Vali Tuncay Sonel koordinesinde yürütülen arama çalışmalarında şu ana kadar genç kıza ulaşılamadı.

Kentte, 5 Ocak'ta kaybolan ve Diyarbakır'dan gelen ailesinin 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusuyla aranmasına başlanılan 21 yaşındaki Doku'nun bulunması için ilk günden itibaren yapılan çalışmalar ve gelişmeler AA ekibince derlendi.

Doku ailesinin başvurusuyla genç kızın bulunması için polis önce Doku'nun Rusya vatandaşı olan erkek arkadaşı Z.A. ve üniversitedeki arkadaşlarının bilgisine başvurdu.

Kentteki MOBESE kayıtlarını da incelemeye alan polis ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, genç kızın yaşamına son vermiş olma ihtimaline karşın Uzunçayır Baraj Gölü ve göle su sağlayan Dinar Deresi ile çevrelerinde arama çalışması başlattı.

Genç kıza ait notlar ve resmi evraklar dere kenarında bulundu

Dere kenarında genç kıza ait bazı notlar, resmi evraklar ve makas bulunması üzerine soruşturma ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Bu sırada Elazığ'dan gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlardan oluşan "kurbağa adam" ekibi ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 70 kişilik ekibin katılımıyla çalışmalar genişletildi.

Ekipler, bu çerçevede kentin Aktuluk ile Atatürk mahalleri arasındaki Uzunçayır Baraj Gölü'nün 5 kilometrelik kesiminde havadan drone, sudan da dalgıçlarla arama yaptı.

"Genç kız, kaybolmadan önce erkek arkadaşı ile tartıştı" iddiası

Aramalar sürerken Doku'nun dayısı Mehmet Nurkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin kaybolmadan bir gün önce erkek arkadaşıyla tartıştığını ve kaldığı öğrenci yurduna gitmediği için kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı.

Aynı süreçte Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, jandarma ve emniyete ait 2 dedektör köpeğin dışında Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları da uzman personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek verdi. Kısa süre sonra çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) görevlileri de katıldı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde sürdürülen arama çalışmaları valilik desteğinde kentteki öğretmenevinde misafir edilen Doku'nun ailesince de takip edildi.

Doku'nun erkek arkadaşının evi aranıp ifadesi alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında Doku'nun bulunması için erkek arkadaşının evinde arama yapılıp telefon kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Genç kızın son görüştüğü kişilerin ve erkek arkadaşının ifadesinin alındığı, ayrıca kent genelindeki kamera ve HTS kayıtları ile baz istasyonları bilgilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, aynı çerçevede şehir giriş çıkışlarındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelenerek, Doku'nun il dışına çıkıp çıkmadığının belirlenmesine çalışıldığı kaydedildi.

Doku'nun ailesi arama çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Valilikten yapılan açıklamada ise genç kızın Uzunçayır Baraj Gölü ile Dinar Köprüsü civarında AFAD, emniyet, jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı su altı ekiplerince görüntüleme cihazları ve diğer ekipmanlarla titizlikle arandığı ve ailesinin çalışmalar hakkında sıkça bilgilendirildiği vurgulandı.

Doku'nun bulunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 64 özel harekat polisi de katılıp arazide arama yaptı.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin ile baroda açıklama yaparak, kardeşinin akıbetinin bir an önce açığa çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Genç kızın ailesi, odasında bulduğu intihar mektubunu savcılığa teslim etti



Doku'nun ailesi aramalar sürerken genç kızın kaldığı öğrenci yurdundaki odasında bulduğu bir intihar mektubunu savcılığa teslim etti.

Gülistan Doku'nun görüntüleri ortaya çıktı

Aramalara rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun, 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Z.A. ile bir kafenin önünde buluşup konuştuğu güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Genç kızın Z.A. ile bir süre konuştuktan sonra saat 11.19'da yanından ayrılıp bir caddeden karşıya geçerek saat 11.29'da bindiği minibüs ile buradan uzaklaştığı belirlendi.

Başsavcılıkça derinleştirilen soruşturmada ise Doku'nun ve erkek arkadaşı Z.A'nın telefon görüşmelerini içeren HTS kayıtları incelendi. İncelemede, 5 Ocak'ta saat 12.25'te Doku'nun telefonundan sinyalin kesildiği ve aynı gün 16.24'te döküme yansıyan 4 saniyelik görüşmenin ise teknik bir hata olduğu saptandı.

Soruşturma ve aramalar devam ederken Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak'ta Elazığ'dan Tunceli'ye giden özel bir araç sürücüsü, aracının kamerasına yansıyan görüntüleri savcılığa teslim etti.

Doku'nun son görüldüğü yer baraja su sağlayan dere üzerindeki viyadük

PTS'nin incelenmesiyle aynı gün saat 12.24'te bölgeden geçen aracın kamerasına yansıyan görüntüde, saat 12.25'te Dinar Deresi üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki bariyerlerin arasında bir kişinin oturduğu saptandı.

Görüntüler ve Doku'nun HTS dökümlerini inceleyen savcılık, genç kızın aracın bölgeden geçtiği gün saat 12.25'te telefonundan sinyal kesilmesini de dikkate alarak, görüntüdeki kişinin Doku olduğu üzerinde yoğunlaştı.

Soruşturma kapsamında, Doku'nun kafe önünde buluştuğu Z.A. ile yaptığı görüşmelerin içeriğinin dudak okuma yöntemiyle çözülmesi için konuştukları ana ilişkin görüntüler Ankara'ya gönderildi.

Aynı süreçte ortaya çıkan bir başka görüntüde, Doku'nun olay öncesi Z.A. ile konuşup ayrıldıktan sonra kara yolunun karşısına geçip bir süre telefonla görüşüp ardından yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse binip bölgeden ayrıldığı saptandı.

Genç kız, Vali Sonel, savcılık ve ekiplerin tüm çabalarına rağmen 40 gündür bulunamadı

Bu deliller ışığında, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen dalgıçlar baraj gölünde, diğer ekipler de kıyıda 40 gündür arama çalışması gerçekleştirdi. Vali Sonel de zaman zaman bölgeye gelerek çalışmaları takip edip yetkililerden bilgi aldı.

Şu ana kadar çalışmalara başta Tunceli'deki polis ve jandarma ekipleri ile AFAD görevlilerinin yanı sıra Elazığ, Bitlis, Şanlıurfa ve Adıyaman emniyet müdürlüklerinde görevli dalgıçlar, Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Diyarbakır, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş ve Konya Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Dairesi başkanlıklarına bağlı su altı arama kurtarma görevlileri, Kayseri Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği dalgıçları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyarbakır, Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, JÖAK, özel harekat polisleri ve dedektör köpekleri, MUDAK üyeleri ve askeri helikopter destek verdi.

Doku'nun bulunması için bugün yapılan çalışmalara ise AFAD görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç polisler, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri ile Diyarbakır JAK'a bağlı su altı ekipleri katıldı.

Soğuk hava yüzünden bugün Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yapamayan ekipler, botlarla baraj gölü yüzeyinde ve çevresinde sürdürdüğü arama çalışmalarından da bir sonuç elde edemedi.

Doku'yu bulmak için yapılan çalışmalar sürüyor.