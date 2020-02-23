Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 50 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Doku'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde yürütülen arama çalışmalarına, AFAD ekiplerinin yanı sıra Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Dalgıçlar, göldeki suda görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalış yapamadı.

Jandarma ekiplerinin tekne, polis ekiplerinin de botla baraj gölünde ve kıyılarında sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Gülistan Doku'nun ailesi, bir süre arama çalışmalarını takip etti.

"Sayın Bakanımız elinden geleni yapacağına dair söz verdi"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların 50 gündür aralıksız sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti tarafından dün Tunceli Öğretmenevi'nde düzenlenen "Siyaset Akademisi" programının ardından kendileriyle özel olarak görüştüğünü belirten Doku, şunları dile getirdi:

"Biz dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğümüzde, Bakanımızdan sudaki çalışmalar kadar diğer ihtimallerin de değerlendirilmesini istedik. Çalışmalar için uygun ise özel bir ekip oluşturmasını istedik ve Sayın Bakanımız da Gülistan'ın başına ne geldiğinin tespit edilebilmesi için özel bir ekip oluşturacağına ve buraya göndereceğine, ayrıca bir haftadır sudaki görüş mesafesi nedeniyle kısıtlı yapılan aramaların artırılması için elinden geleni yapacağına dair söz verdi. Suda ya da dışarıdaysa her şekilde Gülistan'a sahip çıkacağını ve başına ne geldiğinin araştırılması için bütün ihtimallerin değerlendirileceğine dair söz verdi."

"Değil 50 gün 50 yıl da burada beklesem gitmem"

Kardeşi Gülistan'ın ve arkadaşlarının üniversitede yaşadığı bazı sorunları da Bakan Soylu ile paylaştıklarını ve destek istediklerini ifade eden Doku, "Bir an önce özel ekibin buraya gönderilmesini ve sudaki çalışmaların ilk haftadaki gibi yoğun bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Nihayetinde 50 gündür buradayız ve bu 50 günün sonucunu almak istiyoruz. Kızımızı sağ veya değil bir şekilde almak istiyoruz. Biz Gülistan'ın bedenini sağ veya değil almadan buradan gitmeyiz. Değil 50 gün 50 yıl da burada beklesem gitmem." dedi.

Olay



Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.



Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.



Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.