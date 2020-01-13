Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi özel harekat timlerince aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi özel harekat timlerince aranıyor - Son Dakika

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi özel harekat timlerince aranıyor

6 saat önce

Tunceli'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına 8'inci günde de devam edildi.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi özel harekat timlerince aranıyor, System.String[]

Tunceli'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına 8'inci günde de devam edildi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun, ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, jandarma su altı arama kurtarma dalgıçları, polis özel harekat timleri ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 130 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla, polis ekipleri de drone ile destek veriyor.

64 özel harekat polisinin yanı sıra jandarma ve polis dedektör köpekleriyle arazide yapılan arama çalışmalarının 8'inci gününde de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgede AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı.

Sonel, kamerayla su altında yapılan arama çalışmasını da izledi.

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu. Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, kent genelindeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını da incelemiş ancak sonuç elde edilememişti.

Tunceli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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