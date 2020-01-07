Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Tunceli'de önceki gün kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tunceli'de önceki gün kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kentte önceki gün ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan çalışmalar genişletildi.

Arama çalışmalarının bugünkü bölümüne Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra bu kurumun talebi üzerine Elazığ'dan kente gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlardan oluşan "kurbağa adam" ekibi ve Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 70 kişilik ekip katılıyor.

Bu çerçevede kentin Aktuluk Mahallesi ile Atatürk Mahallesi arasındaki Uzunçayır Baraj Gölü'nün 5 kilometrelik kesiminde havadan drone'la sudan da dalgıçlarla aramalar yapıldı.

Ayrıca baraj gölüne su sağlayan Dinar Deresi bölgesinde yine ekipler ve gönüllülerce aramalar gerçekleştirildi.

Aramalarda şu ana kadar Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel de beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile arama yapılan bölgeye gelerek İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan ve öteki yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kentte önceki gün Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, durumu Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmişti.

Polis ekipleri de Doku'nun bulunması için arkadaşlarının bilgisine başvurup kent genelindeki MOBESE kayıtlarını incelemeye almıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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