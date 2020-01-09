Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Tunceli Valiliği, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tunceli Valiliği, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Doku'dan 4 gündür haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencimiz Gülistan Doku'yu arama çalışmalarımız Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), jandarmamız, emniyetimiz, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın uzman ekipleriyle çalışmalarımız devam etmektedir."

Doku'nun ailesi ve akrabalarının Diyarbakır'dan Tunceli'ye geldiği belirtilen açıklamada, ailenin ve akrabalarının Valilik tarafından öğretmenevinde misafir edildiği kaydedildi.

Tunceli Valiliği, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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