Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli Valiliği, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Doku'dan 4 gündür haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencimiz Gülistan Doku'yu arama çalışmalarımız Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), jandarmamız, emniyetimiz, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın uzman ekipleriyle çalışmalarımız devam etmektedir."

Doku'nun ailesi ve akrabalarının Diyarbakır'dan Tunceli'ye geldiği belirtilen açıklamada, ailenin ve akrabalarının Valilik tarafından öğretmenevinde misafir edildiği kaydedildi.