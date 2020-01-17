Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar sürüyor.



Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma personelinden oluşan 40 kişi katılıyor.



Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor.



Polis ve jandarmanın dedektör köpeklerle yürüttüğü çalışmalarda Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.



Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile gelen Vali Tuncay Sonel, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Su altı robotlarıyla arama çalışmalarının sürdürüldüğü teknede incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Sonel, özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür etti.



Doku'nun ailesi ve yakınlarıyla da bir araya gelen Sonel, yaptığı konuşmada, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.



Vali Sonel, "AFAD'ımız, Deniz Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, polis dalgıçlarımız orada, arkadaşlarımız uğraşıyor. İnşallah bulunur. Evladımız bizim evladımız, bizim kızımız." dedi.



Yeni talep ettikleri ekiplerin kısa sürede kente geleceğini ifade eden Sonel, sabırlı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.



Genç kız olduğu düşünülen kişinin görüntüsü araç kamerasında



Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak'ta Elazığ'dan Tunceli istikametine giden özel bir araç sürücüsü, aracının kamerasına yansıyan görüntüleri savcılığa teslim etti.



Plaka Tanıma Sisteminden 12.24'te geçen aracın kamerasına yansıyan görüntüde, 12.25'te Dinar Deresi'nde Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki bariyerlerin arasında bir kişinin oturduğu görülüyor.



Görüntüler ve Doku'nun HTS dökümleri üzerinde inceleme başlatan savcılık, genç kızın 12.25 sularında telefonundan sinyal kesildiğini, görüntüdeki kişinin Gülistan Doku olma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdi.



Olay



Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.



Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.



Genç kızın ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında bir intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Ayrıca daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evraklar ve makas bulunmuştu.