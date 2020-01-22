Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, İstanbul, İzmir ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinin su altı arama kurtarma ekipleri, Kayseri Turkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği dalgıçları ile Deniz Kuvvetleri ve jandarma arama kurtarma personelinden 100 kişi katılıyor.

İl Afet ve Müdürlüğü koordinesinde görev yapan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında belirlenen bölgelerde dalgıçlar ve su altı kameralarıyla arama çalışması yürütüyor.



Polis ve jandarmanın dedektör köpekler ve drone ile arazide aramalarını sürdürdüğü çalışmalarda, Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ve Veli Ağbaba, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan hakkında çalışmalar bilgi aldı.

Gülistan Doku'nun annesi, ablası ve akrabalarıyla görüşen Ağbaba, Özel ve Sarıbal, konunun takipçi olduklarını belirtti.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'ye 7 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısıyla geldiklerini söyledi.

Gülistan Doku'nun olayını öğrendikten sonra konuyu Meclis gündeminde tuttuklarını anlatan Özel, "Ailenin ve valiliğin elinde olan daha farklı görüntüleri de gördük. Aramaların yapıldığı noktada da incelemelerde bulunduk. Birinci ümidimiz şudur ki, beklenen en kötü olmasın, bir mucize olsun ve Gülistan sağ salim başka bir yerden gelsin. Munzur'dan çıkmasın. Bunu gönülden istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ailenin CHP ile bütün partilerden destek beklediğini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Meclis'in bu konuyu Rabia Naz Araştırma Komisyonu gibi bir komisyonla bütün partilerin araştırması da doğru olabilir. Bunu da değerlendireceğiz ama milletvekillerimizle üzerinde mutabakata vardığımız nokta, partimizden bir komisyonun oluşturularak önümüzdeki günlerde Tunceli'ye gelip birtakım temaslarda bulunması. Öğrencilerle görüşmesi ve hem bu olayın bir an önce aydınlatılması için katkı sunmak istiyoruz hem de benzer psikolojik buhranların ve benzeri üzüntülerin yaşanmaması için Tunceli'deki sosyal hayata ve gençlerin yaşadıklarıyla ilgili ailenin aktardığı birtakım meseleleri konuşmak için buralarda bir görevlendirme yapmayı düşünüyoruz."

Tunceli'de edindikleri bilgi ve gözlemleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin yetkili organlarına bütün açıklığıyla rapor edeceklerini aktaran Özel, "Buradaki çalışmalardaki titizliği görüyoruz. Tüm belediyelerden, Türkiye'deki neredeyse bütün dalgıçlar burada. Bu konuda bir eksiklik olmadığı belli ama Gülistan'ı bu köprünün üzerine kadar getiren konuda devletin önemli eksiklikleri olduğu belli. Hepimizin bu konuya duyarlı davranması gerekiyor." dedi.

Özel, ailenin arama çalışmaları konusundaki memnuniyetini dile getirdiğini fakat soruşturma noktasında eksikliklerinin bulunduğu iddialarını anlatarak, bu iddiaları titizlikle araştıracaklarını sözlerine ekledi.

Olay



Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.



Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.



Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.



Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.