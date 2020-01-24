Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Tunceli'de 20 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Tunceli'de 20 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Denizli ve Malatya büyükşehir belediyelerinin su altı arama kurtarma ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma personelinden 90 kişi katılıyor.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde görev yapan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında belirlenen bölgelerde dalgıçlar ile kameralı su altı robotları ve sonar cihazıyla arama çalışması yürütüyor.

Polis ve jandarmanın dedektör köpek ve drone ile göl kıyısında aramalarını sürdürdüğü çalışmalarda, Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:03 Kaynak: AA
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