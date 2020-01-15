Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisinin son anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisinin son anları kameraya yansıdı

7 saat önce

Tunceli'de 11 gün önce kaybolan ve halen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisinin son anları kameraya yansıdı, System.String[]

Tunceli'de 11 gün önce kaybolan ve halen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kentte 5 Ocak'ta kaybolan ve ailesinin 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kaybolduğuna ilişkin yaptığı başvuru üzerine aranmasına başlanılan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Doku'nun bulunması için yapılan arama çalışmalarına Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli, jandarma su altı arama kurtarma dalgıçları, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 50 kişilik katılıyor.

Jandarma ve polis dedektör köpeklerinin de destek verdiği çalışmalar, genç kızın yaşamına son vermiş olabileceği değerlendiren Dinar Deresi'nin Uzunçayır Baraj Gölü'ne bağlantı kısmı ile baraj gölünde yürütülüyor.

Özellikle baraj gölünde yoğunlaştırılan arama çalışmaları kapsamında Doku'ya ulaşılması için su altı kameraları da kullanılıyor.

Genç kızın son anları kamerada

Ayrıca soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak tarihinde annesi bir Türk erkekle evli olan Rus vatandaşı erkek arkadaşı Z.A. ile bir kafenin önünde buluşup konuştuğu anlaşıldı.

Genç kızın Z.A. ile bir süre konuştuktan sonra saat 11.19'da yanından ayrılıp bir caddeden karşıya geçerek saat 11.29'da bindiği minibüs ile buradan uzaklaştığı belirlendi.

Halen bulunamayan Doku'nun Z.A. ile buluşup yanından ayrılarak bir minibüse binmesine ilişkin kaybolmadan önceki bu son görüntüleri güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında bir intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti. Ayrıca daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evraklar ve makas bulunmuştu.

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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