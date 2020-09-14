Tunceli'de kayıp 2 kardeşten haber alınamıyor (2) - Son Dakika

Tunceli'de kayıp 2 kardeşten haber alınamıyor (2)
VALİ ÖZKAN, KARDEŞLERİN KAYBOLDUĞU BÖLGEDETunceli'de dünden beri kayıp olan Bozkurt (45) ve Mehmet Aydemir (37) kardeşleri arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülürken, Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, bölgeye giderek ekiplerden bilgi aldı.
VALİ ÖZKAN, KARDEŞLERİN KAYBOLDUĞU BÖLGEDE
Tunceli'de dünden beri kayıp olan Bozkurt (45) ve Mehmet Aydemir (37) kardeşleri arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülürken, Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, bölgeye giderek ekiplerden bilgi aldı. Konu ile ilgili olarak valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde sarımsak aramaya çıkan ve dünden itibaren kendilerinden haber alınamayan iki vatandaşımızın bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerimizce arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi.
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