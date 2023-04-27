Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 3 kişi için yapılan arama-kurtarma çalışmalarında geçen ay hayatını kaybeden çiftin otomobili bulundu! - Son Dakika
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Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 3 kişi için yapılan arama-kurtarma çalışmalarında geçen ay hayatını kaybeden çiftin otomobili bulundu!

27.04.2023 17:57

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 kişi, 1073 kişilik ekip ile aranıyor. 7'nci günde de devam eden çalışmalar esnasında Pülümür Çayı'na düşen başka bir araba bulundu. Aracın, geçen ayki kazada yaşamını yitiren Yusuf ile Öykü Yılmaz çiftine ait olduğu ortaya çıktı.

Bayram tatilinde Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkarak debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

KAYIP 3 KİŞİ ARANIRKEN SUDAN BAŞKA ARAÇ ÇIKTI

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

3 kişi için Valilik koordinesinde AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1073 kişilik ekip ile başlatılan arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürüyor.

KAYIP 3 KİŞİ ARANIRKEN SUDAN BAŞKA ARAÇ ÇIKTI

20 MART'TA ÇAYA UÇAN ARAÇ BULUNDU

60 kilometrelik alanda yapılan aramada; ilk gün bir mont, araca ait tampon ve jant bulundu. Dün yapılan aramalarda ise gençlere ait olduğu düşünülen 1 ayakkabı bulunup, teyit için yetkililere teslim edildi. Öte yandan bu çalışmalar sırasında, debisi düşen Pülümür Çayı'nın Ali Kaya Çeşmesi mevkisinde bir otomobil bulundu. Otomobilin, 20 Mart'ta Giresun'dan Elazığ'a giderken kaza yaparak hayatını kaybeden Yusuf ile Öykü Yılmaz çiftine ait olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 3 kişi için yapılan arama-kurtarma çalışmalarında geçen ay hayatını kaybeden çiftin otomobili bulundu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 3 kişi için yapılan arama-kurtarma çalışmalarında geçen ay hayatını kaybeden çiftin otomobili bulundu! - Son Dakika
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