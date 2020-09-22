DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Tunceli'de kayıp diğer kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarına 10 gün önce piknik yapmak ve sarımsak toplamak için gittikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan kardeşlerden, 3 gün önce Munzur Çayı'nda cansız bedeni bulunan Bozkurt Aydemir'den (45) sonra Mehmet Aydemir'in de (37) cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Aydemir'in cansız bededine otomobillerinin bulunduğu yere 12 kilometre uzaklıktaki Siliç Köprüsü yakınlarında ulaşıldı.

Elazığ'da doğal gaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, 10 gün önce 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak ve sarımsak toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not da bırakarak yol kenarına park etti. Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu ancak kardeşlere ulaşamadı. Kayıp kardeşleri bulmak için jandarma, AFAD, emniyet ve jandarma su altı ekipleri ile yerel dağcı ekipleri ve civar köylerdeki vatandaşlarla arama çalışması başlatıldı. 3 gün önce büyük kardeş Bozkurt Aydemir'in cenazesine araçlarını park ettikleri yerin 750 metre ilerisinde Munzur Çayı'nın 1,5 metre derinliğinde ulaşılmasının ardından diğer kardeş Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları da Munzur Nehri içinde ve kıyı kesimlerinde yoğunlaştırıldı.

12 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma arama kurtarma ekibi ve kadavra köpeği Penda, Van Jandarma Komutanlığı'na bağlı su altı arama ekibi, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekibi ve farklı illerden gelen AFAD ekipleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldığı arama çalışmalarının 10'uncu gününde kardeşlerinin otomobilinin bulunduğu yere 12 kilometre uzaklıktaki Siliç Köprüsü yakınlarında Mehmet Aydemir'in de cansız bedenine ulaşıldı. Aydemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Aydemir'in cenazesinin defnedilmek üzere Elazığ'ın Palu ilçesine gönderileceği öğrenildi.