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Tunceli'de kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor

12 dakika önce

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de otobüsün çarparak Munzur Çayı'na uçurduğu genç adamı arama çalışmaları 6. gününde de devam etti.

Tunceli'de kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de otobüsün çarparak Munzur Çayı'na uçurduğu genç adamı arama çalışmaları 6. gününde de devam etti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü hayvanlarını otlatırken yolda seyreden bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasının ardından Munzur Çayı'na düştüğü belirlenen 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları bugün de devam etti. Munzur Çayı boyunca kıyı taraması ve suda devam eden aramalara Diyarbakır, Tunceli AFAD ve belediye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda gönüllü de destek veriyor.

Eroğlu'nun ailesi çocuklarının bir an önce bulunmasını beklediklerini söylerken Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in bizzat koordine ettiği arama çalışmalarında şu ana kadar Eroğlu'nun izine rastlanmadı.

Akıntı ve yüksek debi nedeniyle çalışmalar güçlüklü yürütülürken yarın Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin de kente gelerek çalışmalara katılması bekleniyor.

Öte yandan genç adama çarptığı bir yolcunun çektiği görüntü ile ortaya çıkan otobüsün sürücüsü ve muavini hakkında başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
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