Munzur Çayı'na düşen otomobildeki gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Munzur Çayı'na düşen otomobildeki gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

06.05.2023 18:34

Ramazan Bayramı'nda Munzur Çayı'na düşen otomobilde yer alan üç gençten biri olan Baran Aslantaş'ın, aramaların 16. gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Tunceli'de 3 gencin otomobil kazası sonucu Munzur Çayı'na düşmesi sonrası başlatılan ve 16 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarından üzücü haber geldi. Gençlere ulaşmak için suların tahliye edildiği, demir ağların montelendiği Munzur'da 16. günde kazazedelerden 22 yaşındaki Baran Aslantaş'ın cansız bedeni bulundu.

Ramazan Bayramı tatilinde, 21 Nisan günü, Diyarbakır'dan geldikleri Tunceli'de Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş ve Azad Demiral'ın (21) içinde olduğu otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

1200 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA

Kayıp gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ile farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

35 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

Arama çalışmalarının 16'ncı gününde, otomobilin yola düştüğü noktadan 35 kilometre uzaklıktaki Miskişah mevkisinde, ceset gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sudan çıkarılan cesedin, Baran Aslantaş'a ait olduğu belirlendi. Aslantaş'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Diğer 2 genci arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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Munzur Çayı, Diyarbakır, Tunceli, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Munzur Çayı'na düşen otomobildeki gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Munzur Çayı'na düşen otomobildeki gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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