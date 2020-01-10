Tunceli'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı (2) - Son Dakika

Tunceli'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı (2)

6 saat önce

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMATunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca pazar gününden bu yana haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili bütün detayların araştırıldığı ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü açıklandı.

Tunceli'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı (2), System.String[]

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca pazar gününden bu yana haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili bütün detayların araştırıldığı ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü açıklandı. Başsavcılığın yazılı açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Gülistan Doku'nun İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp vakası olarak bildirilmesinin ardından gerekli çalışma başlatılmıştır. Daha sonra Doku'nun yakınlarının erkek arkadaşından şüphesi üzerine, şahıs hakkında inceleme ve araştırmaya gidilmiş ve şu çalışmalar yapılmıştır. Şüpheli şahısın evinde kayıp kızın bulunmasına yönelik arama ve el koyma işlemleri yapılmış, bu şahsın ve yakınlarının ifadeleri alınmış, yine şüpheli şahısın olay gününü gösterir bütün hareketlerinin tespiti amacıyla Tunceli ili çapında kamera kayıtları araştırması yapılmıştır. Bahsi geçen şahıs ve kayıp şahısın HTS kayıtları ve baz istasyonu bilgileri detaylı olarak incelenmiş, kayıp şahsın son görüştüğü ve görüşme yaptığı kişilerin bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştır. Kayıp şahsın şehir giriş çıkışlarında bulunan PTS kayıtlarında il dışına çıkıp çıkmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp ihbarının ardından ilgili güvenlik birimleriyle olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatmış ve bu çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
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Tunceli'de kayıp gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı
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