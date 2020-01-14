Tunceli'de, kayıp gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu-2 - Son Dakika

Tunceli 'de, kayıp Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu-2 (DRONE EKİYLE)

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8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmalarına özel harekat timleri katıldı

Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti