Tunceli'de kayıp kardeşler için 500 kişilik ekip görevde - Son Dakika

Tunceli'de kayıp kardeşler için 500 kişilik ekip görevde

Tunceli'de kayıp kardeşler için 500 kişilik ekip görevde Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'na giden ve 7 gündür haber alınamayan Elazığlı iki kardeşin bulunması için başlatılan çalışmalar kapsamında 250 kişilik ekip sayısı 500'e yükseltildi, havadan karadan aramalar hızlandırıldı Tunceli'de...

Tunceli'de kayıp kardeşler için 500 kişilik ekip görevde

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'na giden ve 7 gündür haber alınamayan Elazığlı iki kardeşin bulunması için başlatılan çalışmalar kapsamında 250 kişilik ekip sayısı 500'e yükseltildi, havadan karadan aramalar hızlandırıldı

TUNCELİ - Tunceli'de 7 gündür haber alınamayan Elazığlı iki kardeşin bulunması için başlatılan çalışmalar kapsamında 250 kişilik ekip sayısı 500'e yükseltildi, havada, karada ve suda aramalar hızlandırıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Tunceli ile Ovacık İlçesi arasında uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldi. Tunceli'de özel bir doğal gaz şirketinde çalışan Elazığlı Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşler, özel araçlarıyla vadide dağ sarımsağı toplamaya gitti. Burada araçlarını park eden kardeşler, aracın üzerine acil durumlar için telefon numarası bıraktı. Vatandaşların aracı fark etmesi ve aracın yanında kimsenin bulunmaması üzerine durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İki kardeşin telefonlarına da ulaşılamaması üzerine bölgede jandarma, AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı. İlk gün arama çalışmalarından sonuç çıkmaması üzerine 250 kişilik ekiple arama çalışmaları hem havadan, hem de kara ile sudan başlatıldı. Bugün 7'inci güne girilmesine rağmen bir iz bulunamaması üzerine 250 kişilik ekip 500'e yükseltildi.

Havada, karada ve suda aranıyor

Bölgedeki arama çalışmalarına İHA ile 2 Skorsky tipi askeri helikopter, AFAD, AFAD gönüllüleri, jandarma ve polis özel harekat, komando timleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, DAK eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü, MUDOSK spor kulübünden raftingciler, bölge illerinden gelen arama kurtarma ekipleri, gönüllüler ve çevre köylerin sakinlerinden oluşan 500 kişilik ekip ile sürdürülüyor. Türk Kızılay'ı Tunceli Şubesi'de bölgedeki ekiplere destekte bulunuyor.

Öte yandan, iz arama köpeklerinin yanı sıra, labrador cinsi ceset arama köpeği Penya'da arama çalışmalarında yer aldığı bildirildi.İki kardeşin telefonuna kayboldukları günden itibaren hiçbir sinyal alınmazken, GSM operatörlerinin sinyal almadığı Munzur Vadisi'nde 2 BTK mobil baz aracıda bölgede sabit tutuluyor.

-Vali Özkan, ilk günden itibaren çalışmaları yakından takip ediyor

Devam eden arama çalışmalarını ilk günden itibaren bölgede takip eden Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan ve Vali yardımcısı Osman Şahin ile birlikte arama bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kardeşlerin yakınlarıyla görüşen Vali Özkan"iki tane insansız hava aracımız, Jandarmamız, Emniyetimiz, su ekiplerimiz, AFAD, arama kurtarma ekiplerimiz ve köylülerimiz arama çalışmalarına destek veriyor. İnşallah sağ salim buluruz"diyerek bilgi verdi.

Tunceli'de kayıp kardeşler için 500 kişilik ekip görevde

Jandarma, Tunceli, Munzur, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de kayıp kardeşler için 500 kişilik ekip görevde - Son Dakika

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