Son Dakika Haberleri: Tunceli'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

27 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayvanlarını otlatmak için kırsal kesime giden ve bir daha haber alınamayan Engin Eroğlu için arama çalışması başlatıldı.

Tunceli'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayvanlarını otlatmak için kırsal kesime giden ve bir daha haber alınamayan Engin Eroğlu için arama çalışması başlatıldı.
Yoncalı köyünde yaşayan Eroğlu (27), dün hayvanlarını otlatmak için köyün kırsal kesimine gitti.
Bir süre sonra hayvanların köye yalnız dönmesi üzerine Eroğlu'nun ailesi, durumu Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.
AFAD, UMKE, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timleri ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden gelen "kurbağa adamlar" Munzur Çayı'nda arama çalışması başlattı.
AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü yakınlarında Engin Eroğlu'nun kayıp ihbarını aldıklarını söyledi.
İhbarın ardından bölgeye ekip sevk ettiklerini anlatan Erdoğan, "Bölgede arama yapan ekiplerimiz, suyun kenarında vatandaşa ait cep telefonu, şapka bulunması üzerine Tunceli Valimiz Tuncay Sonel'in talimatıyla Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile görüşülerek Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden 'kurbağa adamlar'ı istedik." dedi.
Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Munzur Çayı'nda AFAD ve UMKE ekiplerimiz, sivil arama kurtarma gönüllülerimiz ve jandarma ekiplerimiz dahil bölgede yaklaşık 200 kişilik bir ekiple 20 kilometrelik alanda arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor." diye konuştu.
Arama çalışmalarına Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri de rafting botlarıyla destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:40 Kaynak: AA
AFAD, Ovacık, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara paketini görünce hemen uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 mesajı: Burası kasaba devleti değil 11 yaşındaki lösemi hastası Eren ilik nakli için yardım bekliyor Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:07:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]