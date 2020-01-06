Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor - Son Dakika

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

6 saat önce

Tunceli'de 24 saattir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor, System.String[]

Tunceli'de 24 saattir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alamayan Diyarbakır'daki ailesi, Tunceli'ye gelerek emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Dün kaldığı yurda gitmediği de öğrenilen üniversite öğrencisinin bulunması için polis tarafından arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğu ve arama çalışması yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan polisin kentin giriş ve çıkışlarındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldığı belirtildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Munzur Üniversitesi, Diyarbakır, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 24 saattir haber alınamıyor
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