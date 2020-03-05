Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 61 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.



Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki dedektör köpekle, İl Emniyet Müdürlüğü de drone ve iz takip köpeğiyle katıldı.

Baraj gölünde sudaki görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla arama çalışmalarını genişleterek botlarla göl yüzeyinde, kıyılarda iz takip ve arama kurtarma köpekleriyle, havadan da drone ile sürdürdü.

Ekiplerin gün boyu devam eden çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, aramaların 61 gündür sürdüğünü anımsattı.

Ekiplerin gün boyu çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Doku, şunları kaydetti:

"Arama çalışmalarını desteklemek için barajdaki su miktarı düşürüldüğü için kıyı taramasının genişletilmesini Vali Tuncay Sonel'den talep ettik. Vali Sonel'e teşekkür ediyorum, bizi kırmadı, karadan arama yapması için ekipler, drone gönderdi. Bot su yüzeyinde arama yaparken kara ekiplerinden de su miktarı düşürüldüğü için artık kıyıda arama yapmasını istedik. Gülistan'ın bir parçası, bir elbisesi veya telefonuna ulaşırsak diye bir ihtimali değerlendirmek istedik."

Sudan çıkmadığı sürece Gülistan'ın yaşama ihtimali olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Doku, "Şu anda Gülistan'ın her sudan çıkmadığı gün başka ihtimaller ister istemez insanın aklına geliyor. Sayın Valimizden şunu istiyorum. Bugüne kadar, 61 gündür nasıl arama çalışması yapıldıysa bundan sonra da öyle aynı kararlılıkla sürdürülmesini istiyoruz. Şu anda suda görüş mesafesi olmadığı için dalış yok ama yarın öbür gün mesafe olduğunda Gülistan buradaysa bedenini alıp evimize girmek istiyoruz çünkü gerçekten 61 gündür yorulduk." diye konuştu.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı. Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.