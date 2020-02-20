Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 47 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 47 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 47 gündür haber alınamıyor

7 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 47 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Doku'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde yürütülen arama çalışmalarına, AFAD ekiplerinin yanı sıra Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Suda görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, botlarla göl yüzeyinde arama çalışması yürüttü.

Ekiplerin, gün boyu devam eden arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay


Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.


Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.


Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.


Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Diyarbakır, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:54 Kaynak: AA
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