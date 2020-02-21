Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'dan 48 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'dan 48 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'dan 48 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Doku'nun bulunması için bugünkü çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de katıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suda görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan balık adamlar, baraj gölü kıyılarında botla arama çalışması yaptı.

48 gündür aralıksız devam eden çalışmalardan bugün de sonuç alınamadı.

Olay


Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.


Ekipler, arkadaşlarıyla görüştükleri ve cep telefonu sinyallerini izledikleri Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.


İntihar ettiği düşünülen yerde Doku'ya ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Diyarbakır, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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