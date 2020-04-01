Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok - Son Dakika

TUNCELİ'de 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. 16'ncı günündeki arama çalışmaları Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapıldı. Ancak Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.

AİLESİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş , yakınlarıyla birlikte arama çalışmalarını takip etti.

GÜLİSTAN DOKU'DAN 88'İNCİ GÜNDE DE HABER YOK

5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına da 88'inci günde devam edildi. Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi ile kıyı kesimlerde yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku'nun izi bulunamadı.

GÜLİSTAN'IN ABLASINDAN AÇIKLAMA

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşi için arama çalışmalarının sürdürüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü bölgesine gelerek açıklamada bulundu. Kardeşinin bulunmasını isteyen abla Doku, "Buradan bizi yönetenlere, muhalefete, insan hakları ve hukuktan bahsedenlere çağrımdır, 88 gündür kardeşimin akıbetini bilmiyorum. İlk günden beri Gülistan'ın suya atladığı ihtimali üzerinde duruluyor. Tam üç ay oldu. Yapılan bütün aramalara rağmen Gülistan bu sudan çıkmıyor. İlk günden beri bu suda arama çalışması yapan bütün ekiplerin umutları tükendi. Arama ekipleri her fırsatta 'Gülistan buraya atlamış olsaydı şimdiye kadar çıkmıştı' dediler. Benim ve ailemin eli kolu bağlı. Üç ay boyunca bir insandan hiçbir ses yok, haber alınamıyor. Ben Türkiye 'deki 81 milyon insana seslenmek istiyorum; Gülistan sizin de kızınız olabilirdi, gerçekten Gülistan'a ne oldu? Gülistan kaçırıldı mı, öldürüldü mü, kendi rızasıyla bir yerde mi? Eğer Gülistan bir yerdeyse, sesimi duyuyorsa lütfen çık ortaya. Biz artık aile olarak umutlarımızı tükettik. Her gün buralarda seni arıyoruz neredeysen, yaşıyorsan bize ses ver" dedi.

Aygül Doku, Gülistan için arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"88 gündür kardeşimi aramak için çabalayan jandarma, AFAD ve diğer bütün arama kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz aile olarak. Şunu belirtmek istiyorum; Türkiye'de 88 gündür 21 yaşındaki bir genç kız bulunamıyor."