Son Dakika Haberleri: Tunceli'de "Kaymakamlık Kupası" Kayak Yarışması

Tunceli'de "Kaymakamlık Kupası" Kayak Yarışması

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen "Kaymakamlık Kupası" alp disiplini kayak yarışları kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Tunceli'de
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen "Kaymakamlık Kupası" alp disiplini kayak yarışları kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Ovacık Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İl Spor Müdürlüğünce Ovacık Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sonucunda 10-12 yaş kategorisinde erkeklerde Umut Girgin, kızlarda Ecem Çetin, U14-16 kategorisinde erkeklerde Arda İmre, kızlarda Bengusu Kılınç, U18-20 kategorisinde erkeklerde Oğulcan Eker birinci oldu.

Halk kategorisinde ise 25-30 yaş aralığındaki erkeklerde Onur Gürcan, 35-40 yaş aralığındaki erkeklerde Eren Şaylı ve 40 yaş üstü erkeklerde Murat Çeri birinciliği elde etti.

Yaklaşık 60 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye girenlere Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Ovacık Cumhuriyet savcıları Bahadır Topçugil, Muhammet Raşit Şahan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin ile İlçe Emniyet Amiri Ergün Eroğlu tarafından ödül verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:09 Kaynak: AA

Ovacık, Tunceli, Güncel
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