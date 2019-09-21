Son Dakika Haberleri: Tunceli'de kaza: 1'i ağır 2 yaralı
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Tunceli'de kaza: 1'i ağır 2 yaralı

12 dakika önce

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Tunceli'de kaza: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tunceli- Pülümür Erzincan karayolu Ağlayan Kayalar mevkisinde bulunan 8. çığ tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Ö. (53) yönetimindeki 63 ET 137 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 23 UM 927 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada yaralanan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Pülümür, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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