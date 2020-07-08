Tunceli'de kesin hasar tespit çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "24.01.2020 günü Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem afetinden dolayı İlimiz Merkez, Mazgirt ve Pertek İlçelerimize bağlı tüm belde, mahalle ve köylerde "Genel Hayata Etkili" sayılması kararının alınmış olması hasebiyle, 07.07.2020 tarihinden itibaren 29 ekip, 60 teknik personel ve 30 araçla Kesin Hasar Tespit çalışmalarına başlanmıştır" denildi. - TUNCELİ