Tunceli'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında kick-boks müsabakaları düzenlendi.

Gençlik Spor Bakanlığı himayesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde başlatılan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında doğa, spor ve turizm kentti Tunceli'de "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganıyla etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında rafting ve tekerlekli kayak yarışmalarının yapıldığı kentte, bugün de kick-boks müsabakaları gerçekleştirildi.

Ringe çıkan sporcular hünerlerini ve kabiliyetlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentte etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

Etkinlikler kapsamında kentte rafting ve tekerlekli kayak yarışmalarının da yapıldığını belirten Er, şunları kaydetti:

"Her gün ayrı sporcularımızla farklı branşlarda etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de kick-boks sporcularımızla beraber faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Bundan sonrada Pertek ilçemizde kano yarışmalarımız olacak. Ayrıca hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'un üzerinde çok ciddi durduğu 'yüzme bilmeyen' kalmasın projesi çerçevesinde yüzme faaliyetlerimiz olacak. Tunceli gençliği ile beraber haftayı dolu dolu geçireceğiz."