Kick-boks müsabakaları düzenlendi - Son Dakika

Kick-boks müsabakaları düzenlendi

Tunceli'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında kick-boks müsabakaları düzenlendi.

Tunceli'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında kick-boks müsabakaları düzenlendi.

Gençlik Spor Bakanlığı himayesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde başlatılan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında doğa, spor ve turizm kentti Tunceli'de "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganıyla etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında rafting ve tekerlekli kayak yarışmalarının yapıldığı kentte, bugün de kick-boks müsabakaları gerçekleştirildi.

Ringe çıkan sporcular hünerlerini ve kabiliyetlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentte etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

Etkinlikler kapsamında kentte rafting ve tekerlekli kayak yarışmalarının da yapıldığını belirten Er, şunları kaydetti:

"Her gün ayrı sporcularımızla farklı branşlarda etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de kick-boks sporcularımızla beraber faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Bundan sonrada Pertek ilçemizde kano yarışmalarımız olacak. Ayrıca hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'un üzerinde çok ciddi durduğu 'yüzme bilmeyen' kalmasın projesi çerçevesinde yüzme faaliyetlerimiz olacak. Tunceli gençliği ile beraber haftayı dolu dolu geçireceğiz."

Kick-boks müsabakaları düzenlendi
Kick-boks müsabakaları düzenlendi
Kick-boks müsabakaları düzenlendi
Kick-boks müsabakaları düzenlendi

Kick Boks, Tunceli, Rafting, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 19:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kick-boks müsabakaları düzenlendi - Son Dakika Spor


Son Dakika

Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir         
21:13
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı         
12:14
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış         
10:42
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 01:21:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kick-boks müsabakaları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei