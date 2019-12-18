Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Yörede yaşayan fotoğraf sanatçıları da soğuk havaya aldırış etmeden yüzeyi kırağı tutan ağaç ve bitkileri fotoğrafladı.

Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımdaki Ovacık'ta, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

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