Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

7 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.


Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımdaki Ovacık'ta, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.

Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yörede yaşayan fotoğraf sanatçıları da soğuk havaya aldırış etmeden yüzeyi kırağı tutan ağaç ve bitkileri fotoğrafladı.

Tunceli, Munzur, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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